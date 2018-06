Massale vechtpartijen ontsieren twee amateurvoetbalwedstrijden in Apeldoorn

VideoTwee amateurvoetbalwedstrijden in Apeldoorn zijn zondag compleet uit de hand gelopen. Bij de nacompetitieduels ZVV'56 - IJsselstreek en Albatross - Turkse Kracht sloeg de vlam in de pan en gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist.

De vechtpartij bij ZVV'56 ontstond nadat er in de blessuretijd van de reguliere speeltijd een harde overtreding werd gemaakt door IJsselstreek-verdediger Rinus Haverhoek op ZVV-speler Robert Hirwa. Even daarvoor had Jim Florentinus de thuisploeg op een 3-2 voorsprong gebracht. Toen ZVV-verdediger René van der Roest verhaal ging halen bij Haverhoek, werd hij direct gegrepen door drie spelers van IJsselstreek.

Daaropvolgend sloeg de vlam in de pan, toen supporters van IJsselstreek en even later ook van ZVV het veld oprenden. Daarbij vielen rake klappen. Ook op het terras voor de kantine ging het mis. Daar raakten supporters van ZVV’56 en IJsselstreek slaags met elkaar.

De wedstrijd ZVV'56 - IJsselstreek ontspoorde.

Gestaakt

Scheidsrechter Khalifa staakte het duel tijdelijk met een afkoelingsperiode. De resterende vier minuten werden na een kwartier weer uitgevoetbald. In die verlenging werd het sportief gezien nog gekker, want daarin viel het ene na het andere doelpunt. ZVV trok uiteindelijk met 6-5 aan het langste eind. De ploeg van Stephan Quack vierde het vervolgens ingetogen, om verdere escalatie te voorkomen.

Na alle commotie werd door ZVV de politie gebeld, om verdere ongeregeldheden te voorkomen. Even later stond de toegangsweg naar de vereniging uit de Apeldoornse wijk Zevenhuizen vol met politieauto’s. Ook waren er agenten op het sportpark aanwezig. In totaal was de politie met twintig agenten uitgerukt naar het Apeldoornse sportpark.

De politie kwam met twintig agenten ter plaatse en verrichtte één aanhouding na de ongeregeldheden bij ZVV'56.

Albatross - Turkse Kracht

Later op de middag ging het mis in Ugchelen. Bij het duel tussen Albatross en Turkse Kracht uit Deventer kregen supporters van beide clubs het met elkaar aan de stok. De vechtpartij ontsierde tijdelijk de feestvreugde bij Turkse kracht, dat zich met een 1-2 winst handhaafde, maar konden gelukkig vrij snel in de kiem gesmoord worden.

Bekijk hieronder beelden van de vechtpartij bij Albatross- Turkse Kracht.