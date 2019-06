Matchwinner Ralf Kemper van Gemert: ‘Promotie naar de derde divisie mag niet makkelijk gaan’

,,De eerste helft van ons gaf goede hoop, maar in de tweede helft was het vooral tegenhouden", analyseert Boeren. En zo was het. Waar in de eerste helft beide teams een hoog niveau haalden (2-1 ruststand), moest Gemert in het eerste gedeelte van de tweede helft in de achteruit. ,,Ik had verwacht dat we onze slag hadden kunnen slaan op het middenveld qua fysieke kracht.” Ondanks de druk van Staphorst, zaterdaghoofdklasser, bezweek Gemert niet en in de slotfase kreeg Jasper Lalisang zelfs twee mogelijkheden om de marge te vergroten. Het bleef bij 2-1. Hierdoor moet Gemert zaterdag in Staphorst nog vol aan de bak om daadwerkelijk de stap te zetten naar die derde divisie. ,,Het gaat zaterdag heet worden", verwacht Boeren.