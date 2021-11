Matt Bolhuis zorgt voor bravoure bij Nuenen: ‘Ik haat verliezen en heb er alles voor over om te winnen’

Als partnership manager bij sportmarketingbureau Triple Double houdt Matt Bolhuis (22) zich voornamelijk bezig met twee grote projecten. De organisatie van de start van La Vuelta in Nederland en Plaza Padel, een concept waarbij indoor padelbanen door heel Nederland worden uitgerold. Bolhuis speelt zelf ook en is daarmee niet de enige in de selectie van Nuenen. Tegenstander van de aanvallende middenvelder is vaak vader en oud-prof Johan Bolhuis, die bij Veendam en Emmen speelde.