Max Leidelmeijer scoort hattrick namens De Valk

Mierlo-Hout - NWC 1-1.

Hoewel de eerste helft weinig bijzonders kende, begon de thuisploeg meteen in de aanval. Eerst werd een schot geblokt en een aantal tellen later werd de bal bijna in eigen doel gewerkt door NWC. Het eerste schot op doel kwam van Jasper Lalisang. In de dertigste minuut gaf Thom Meeuwsen voor en kopte Mike de Meij binnen. Echter werd er gevlagd voor buitenspel. NWC kreeg vijf minuten later de grootste kans van de eerste helft. Youri van Brussel schoot en doelman Milan Lebens liet los. Er kwam net geen rebound. NWC wilde vanaf de tweede helft meer richting het doel van Mierlo-Hout spelen. Maar de goal viel toch voor de thuisploeg. In de 55e minuut onderschepte Djardi Martina de bal op zijn eigen helft en maakte een rush van tientallen meters. Aangekomende bij de zestien gaf hij de bal op Jasper Lalisang die weer doorspeelde naar Mike de Meij. Hij ronde af: 1-0. Toen moest de ploeg uit Asten omschakelen. Uiteindelijk viel de gelijkmaker in de 77e minuut. Mark Bosch gaf de bal voor en meteen benutte Youri van Brussel zijn kans: 1-1. In de slotfase probeerden beide ploegen het nog, maar de gelijke stand bleef staan.

Braakhuizen - Marvilde 1-2.

Koploper Marvilde kwam na elf minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Ferry Aerts, 0-1. Braakhuizen dacht even later langszij te komen toen Brian Driessen de bal in het doel kopte uit een vrije trap van Mohamed Amezziane, maar scheidsrechter Engelen keurde de treffer af wegens buitenspel. Marvilde liep in de 27ste minuut uit naar 0-2. Anwar Janssen ving een dieptepass op, omspeelde doelman Youri van Tilburg en prikte raak. Nadat Van Tilburg in de 68ste minuut voorkwam dat Sil van Herwijnen 0-3 maakte, belandde aan de overkant een schot van Rick Slaats op de paal. In de 76ste minuut troefde Van Herwijnen keeper Van Tilburg af, maar verdediger Christian Messcherschmidt kon op de doellijn de inzet van de Marvilde-spits nog keren. In de 79ste minuut ging doelman Sam van Rooij in de fout op een schot van Brian Driessen (1-2), waarna nog een spannende slotfase volgde. Marvilde hield stand en boekte zo de tiende zege in dertien duels.

RKVVO - De Valk 1-5.

De bezoekers speelden een uitstekende eerste helft op bezoek bij RKVVO. Na een half uur stond het al 0-3 dankzij twee treffers van Max Leidelmeijer en Joran Vermeulen. Bart Sanders bracht daarna de spanning een beetje terug door te scoren voor de thuisploeg maar met zijn derde van de middag zorgde Leidelmeijer voor een 1-4 ruststand. In de tweede helft was er niet veel spanning meer, via Joost Thomassen werd het uiteindelijk een ruime overwinning voor De Valk.

Rood-Wit V - Someren 4-3.

Het publiek werd, met zeven treffers, de grote winnaar in het treffen tussen Rood Wit V en Someren. Someren kwam al vroeg in de wedstrijd p voorsprong via Thijs Martens. Rood Wit kwam na een kwartier op gelijke hoogte via Tom Mandigers en amper één minuut later schoot Jan van Hout de thuisploeg zelfs op voorsprong, 2-1. Nick de Louw kopte daarna de bezoekers weer langszij. De koek was echter nog niet op in de eerste helft, beide ploegen scoorden nog één keer. Rood Wit V kwam weer op voorsprong via Merijn van den Oever en Max Sonnemans maakte de 3-3. De tweede helft was minder spectaculair, beide ploegen kregen kansen maar pas twee minuten voor tijd werd er weer gescoord: Roy Kouwenberg schoot de 4-3 tegen de touwen.

Valkenswaard - Beerse Boys 5-3.

Het venijn in het treffen tussen Valkenswaard en rode lantaarn Beerse Boys zat hem in de staart. Sem van Ham en Thom van der Donk schoten Valkenswaard in de openingsfase op een 2-0 voorsprong waarna Daan Mulders de ruststand bepaalde op 2-1. Direct na de thee viel de gelijkmaker via Robin van Rooij schoot van afstand raak. Nadat Van der Donk de thuisploeg wederom op voorsprong schoot dacht Beerse Boys diep in de tweede helft een punt te pakken via Niels van Heerbeek maar door twee treffers in de blessuretijd, van Jordy van Meurs en Van Ham, boekte Valkenswaard een belangrijke 5-3 overwinning.

Oirschot Vooruit - Hilvaria 1-0.

De overwinning van Oirschot Vooruit op Hilvaria was zwaarbevochten maar meer dan terecht. De thuisploeg domineerde de eerste helft en kreeg een handvol kansen om op voorsprong te komen maar het was ongelukkig in de afronding. Hilvaria kon aanvallend niet veel gevaar stichten. In de tweede helft bleef de thuisploeg drukken en dit resulteerde een kwartier voor tijd in een strafschop na een handsbal. Joris Swaanen bleef koel en kroonde zich tot matchwinner.