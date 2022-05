Max van den Akker bezorgt UNA de volle buit in Brabantse derby tegen Dongen

In een weinig enerverende wedstrijd met nauwelijks kansen over en weer brak Van den Akker in de 72ste minuut de score open voor UNA. In de slotfase kreeg Jan Gerrits jr. van Dongen nog zijn tweede gele prent, waardoor de thuisploeg het duel met tien man beëindigde. Eerder dit seizoen eindige UNA tegen Dongen in een 1-1 gelijkspel.