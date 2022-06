Max van Duursen aast met SPV op mijlpaal in clubhistorie: ‘Wij willen die promotie nu ook pakken’

VIERDE KLASSE D EN E ZUID 2 Neerkandia tweede na doelpunten­fes­tijn; Maarheeze eindigt ook als runner-up

Neerkandia heeft de competitie in 4E afgesloten met een klinkende 12-0 zege op GFC’33. Als nummer twee van de eindrangschikking gaat Neerkandia in de play-offs een gooi doen naar promotie. Hetzelfde geldt voor Maarheeze, dat na een 1-0 overwinning tegen Roggel tweede is geëindigd in 4D.

6 juni