Max van Kollenburg wil pieken tegen grote onbekende: ‘Mede door een treffer van mij winnen we met 2-0'

,,Ik ken ze niet”, zegt Oirschot-speler Max van Kollenburg over RKVVO, de tegenstander van maandag in de halve finale van de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse. ,,Ze zaten niet bij ons in de competitie, dus het is lastig om in te schatten. Ik heb wel het verslag over hun wedstrijd gelezen en zag dat ze overtuigend hebben gewonnen. Onze trainer zoekt uit hoe ze spelen, hij heeft connecties. Dat komt dan in de voorbereiding nog ter sprake.”