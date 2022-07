Meer Brabantse onderonsjes komend seizoen voor Gemert en UNA

TRANSFER Julian Belle stapt van Nuenen over naar De Braak: ‘Het gevoel bij die club is gewoon heel fijn’

Na een jaar als rechtsback voor hoofdklasser RKSV Nuenen te zijn uitgekomen, gaat Julian Belle (20) komend seizoen in het zondagteam van het Helmondse SV De Braak voetballen. Die ploeg speelt nog in de nacompetitie voor handhaving in de derde klasse. Belle was dit seizoen al actief bij SV Braak als jeugdtrainer van de JO14-1.

15 juni