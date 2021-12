Merefeldia strikt voormalig PSV-spits Danny Koevermans als trainer

Momenteel is Danny actief als specialistentrainer bij enkele jeugdteams in de middenbouw van PSV. Daarnaast traint en coacht hij de JO15-1 van SBC uit Son en Breugel. De voormalig profvoetballer, maar bovenal amateurvoetballiefhebber pur sang, gaf onlangs te kennen als hoofdtrainer aan de slag te willen gaan bij een amateurclub.

Kelderklasse

‘’Ik geniet van het amateurvoetbal, vind het prachtig om wekelijks met het 6e elftal van SV Brandevoort in de reserve zesde klasse op pad te gaan. Toevallig ben ik profvoetballer mogen worden, maar ik vind de charme van de amateurs prachtig’'. Koevermans is wars van status en veel weet van het amateurvoetbal. Menig club en kantine weet hij te benoemen en worden tijdens de Derde Helft onderworpen aan de ‘kantinetest’.

Topspits

Danny Koevermans doorliep alle jeugdteams van amateurclub Excelsior’20 om vervolgens pas op zijn 21e prof te worden bij Sparta Rotterdam. Via AZ kwam hij bij PSV terecht, waarmee hij de Eredivisie wist te winnen. Iets wat één jaar eerder tijdens de memorabele slotdag bij AZ niet lukte. Na vier jaar in Eindhovense dienst ging Koevermans op avontuur in de MLS bij FC Toronto en keerde in Nederlands nog even terug bij FC Utrecht. Als spits scoorde hij 155 doelpunten in het betaalde voetbal en kwam vier keer uit voor Oranje, waarin hij één keer scoorde.