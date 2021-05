Met 401 wedstrijden achter zijn naam mag Scheepens met recht een routinier genoemd worden, maar nu stopt hij ermee

Op 27 september 2020 werd Xander Scheepens (36) door Best Vooruit gehuldigd voor zijn 400ste wedstrijd in de hoofdmacht van de club. Door de coronacrisis kwam daar nog slechts een potje bij. Het 5-5 gelijkspel bij Woezik zou zijn laatste duel in Best Vooruit 1 betekenen. ,,Op de een of andere manier komt die uitslag vaker terug in mijn carrière”, zegt Scheepens. ,,We speelden ook twee keer 5-5 toen we nog punt nodig hadden voor handhaving. Zoals in 2012 tegen Terneuzen, terwijl we tien minuten voor tijd nog met 5-1 achter stonden.”