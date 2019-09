Met feest in aantocht zit er leven in Tongelre: ‘Het kon alleen maar beter gaan’

Al een poosje wonend in Tongelre kwam Katja Kilsdonk (33) in de zomer van 2018 voor het eerst bij de voetbalclub in de wijk, toen haar zoon lid werd. ,,Op het sportpark viel mij meteen de gezellige sfeer op en ik trof veel superenthousiaste mensen." Die geestdrift sloeg direct over, Kilsdonk volgde binnen de club een trainerscursus en werd trainster van het JO10-team. ,,Dat ging hartstikke goed. Op de nieuwjaarsborrel van de club laaide mijn enthousiasme nog verder op. Toen kwam de vraag of ik misschien voorzitter wilde worden."