Met masseur Willem als chauffeur op reis

VIERDE KLASSE E Grote broer Coen verslaat broertje Roel in Somerense derby

SOMEREN-EIND - Er gebeurde genoeg bij de derby tussen SSE en SVSH, zowel op het veld als daarbuiten. Hoewel het vuurwerk buiten de lijnen de hele wedstrijd klonk, was het voetbalvuurwerk met name in het laatste kwartier te zien. SVSH was uiteindelijk de sterkste: 2-3.

6 november