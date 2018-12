Methorst op zijn plek bij Sparta'25: 'Groep staat bol van revanchegevoelens'

De klap voor Sparta'25 kwam eind vorig seizoen keihard aan. Op de laatste speeldag moest de ploeg winnen van Handel en dan was de titel binnen. Er werd verloren, maar ook na het laatste fluitsignaal mocht de derdeklasser nog hopen op een kampioensfeest. Totdat concurrent Vianen Vooruit in zijn wedstrijd in blessuretijd een penalty mocht nemen, en benutte. Vreugde bij Vianen, tranen in Beek en Donk.