Mierlo-Hout en Someren lijken zeker van nacompetitie

Beerse Boys - Marvilde 0-4.

Kampioen Marvilde boekte een ruime overwinning op bezoek bij Beerse Boys. Al in de eerste minuut was het raak, Yurjen de Jongh schoot raak vanaf de penaltystip. Bij de thee stond het dankzij treffers van Sil van Herwijnen en Twan Demin 0-3. In de tweede helft bepaalde Van Herwijnen met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 0-4.

Valkenswaard - Mierlo-Hout 2-5.

Dankzij een ruime overwinning op Valkenswaard heeft Mierlo-Hout de tweede plek stevig in handen. Al vroeg in de wedstrijd mocht Jasper Lalisang aanleggen vanaf elf meter en scoorde, 0-1. Met een subtiel stiftje zorgde Thom Meeuwsen voor de 0-2, waarna Thom van de Donk iets terug deed door raak te koppen uit een hoekschop. Lalisang bepaalde de ruststand op 1-3. Nadat Jordi van Meurs voor 2-3 zorgde scoorde Lalisang wederom vanaf de stip, 2-4. Het slotakkoord was voor jeugdspeler Yasin Magazi, 2-5.

Braakhuizen - Someren 0-5.

Someren beleefde een makkelijke middag op sportpark De Kievit en won met 0-5 op bezoek bij Braakhuizen. In de derde minuut opende Maico Meulen de score voor de blauw-witten na geschutter in de defensie van de thuisploeg. De aanvallers van Someren waanden zich in de eerste helft in een snoepwinkel en via treffers van Koen de Louw (2) en nogmaals Meulen stond het bij rust 0-4. Aan het begin van de tweede helft kopte Meulen de 0-5 tegen de touwen waarna de bezoekers volop kansen kregen op meer, maar niet meer scoorden.

Hilvaria - De Valk 5-3.

In een wedstrijd om des keizers baard verloor De Valk met 5-3 van Hilvaria. Al na een kwartier stond het 0-2 voor de bezoekers dankzij treffers van Robin Smets en Joran Vermeulen. Hilvaria kwam daarna langszij, maar via Luc Nouwen kwam De Valk in de tweede helft weer op voorsprong. De bezoekers bakten er daarna niets meer van en incasseerden in het laatste kwartier drie tegentreffers.

Oirschot Vooruit - RKVVO 2-1.

Dankzij een moeizame overwinning op RKVVO blijft Oirschot Vooruit op koers voor een plek in de play-offs. Bij de thuisploeg vierden Joris Swaanen en Fons Meeuwis hun jubileum, beide speelden hun 250e wedstrijd in het groen-wit. Via een treffer van Job van Gestel mocht het publiek al in de vijfde minuut juichen, 1-0. Swaanen bepaalde de ruststand op 2-0. In de tweede helft benutte Bram van Sambeek een strafschop maar verder kwam RKVVO niet.

Sparta’25 - NWC 2-1.

Het seizoen voor NWC zit erop. Alleen door te winnen bij Sparta'25 maakte het nog een kleine kans op de nacompetitie. maar na drie minuten lag de bal al achter doelman Gijs Brüsewitz, Michiel Koot scoorde. Daan van Heijnsbergen verdubbelde op het half uur de marge. In de tweede helft drong NWC aan en kwam het via Youri van Brussel terug in de wedstrijd, de topscorer kopte fraai raak. Van Brussel was daarna nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging via de paal naast. Sparta'25 hield daarna stand en moet hopen op een misstap van Oirschot Vooruit om nog in aanmerking te komen voor een plek in de play-offs.