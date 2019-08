Mierlo-Hout in eerste kwalificatieronde KNVB beker uitgeschakeld

Het eerste kwartier had Mierlo-Hout het lastig, zag ook trainer Koenraadt. ,,We hadden beelden van vorig seizoen gezien van Flevo Boys. We zagen daar dat de middenvelders veel zwerven.” Met die zwervende middenvelders had de thuisploeg het moeilijk. Dat resulteerde in een snelle achterstand door een doelpunt van spits Yume Ramos: 0-1. Daarna kreeg Mierlo-Hout meer grip op de wedstrijd. ,,We stonden beter in de organisatie en daardoor ging het steeds beter", zag Koenraadt. Na iets meer dan twintig minuten leverde dat de gelijkmaker op. Aanvoerder Danny van Hout kopte een strakke corner knap in de korte hoek: 1-1. Meteen daarna kreeg middenvelder Dani Deelen de kans op een voorsprong, maar zijn inzet werd kundig gekeerd door de doelman van Flevo Boys.