Mierlo-Hout maakt indruk, maar verliest sterkhouder Rooijakkers; RPC wint strijd der promovendi

RPC - Hoogeloon 2-0. RPC heeft de eerste drie punten binnen. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen werd mede-promovendus Hoogeloon met 2-0 verslagen. De bezoekers hadden voor rust het betere van het spel maar konden ondanks grote kansen niet tot scoren komen. Dat deed RPC op slag van rust wel, toen Sidney Gakpo een piekfijne pass van Rinke Pennings tot goal promoveerde. Na de pauze profiteerde Rik Strijbosch van een fout in de defensie van Hoogeloon (2-0), waarna de voorsprong van RPC niet meer in gevaar kwam.

De Valk - MVC’19 3-0.

Spits Joran Vermeulen van De Valk was vorig seizoen goed voor 22 treffers. Ook in het nieuwe seizoen schiet de aanvalsleider met scherp, in het treffen met MVC'19 was hij direct goed voor twee doelpunten. De Valk controleerde de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal en Luc Nouwen tikte in de achtste minuut de openingstreffer tegen de touwen. Kansen waren er genoeg in de eerste helft, maar gescoord werd er niet meer. In de tweede helft was het Vermeulen die in een tijdsbestek van tien minuten twee keer scoorde en de eindstand bepaalde op 3-0.