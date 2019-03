Mierlo-Hout met gemak naar kwartfinale districtsbeker

Na rust werden de Limburgers onvriendelijker. Dat zag Mierlo-Hout-coach Raymond Koenraadt ook: ,,We speelden tegen een hele fysieke tegenstander, soms tot aan het vervelende toe. We lieten ons daar gelukkig niet door beïnvloeden en speelden de tweede helft goed uit.” In die tweede helft liep Mierlo-Hout nog uit naar 4-0. Martijn van Thiel scoorde zijn tweede doelpunt en invaller Jeroen Rooijakkers deed ook nog een duit in het zakje.

In de volgende ronde treedt Mierlo-Hout aan tegen een hoofdklasser. Welke is nog niet duidelijk. De tegenstander komt voort uit het duel tussen SV Meerssen en RKSV Minor, maar dat duel werd afgelast. ,,Spelen tegen een hoofdklasser is een mooie uitdaging. We gaan ons best er voor doen. Als we die ronde doorkomen spelen we volgend jaar in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Dat zou een mooie kers op de taart zijn”, besluit Koenraadt.