Mierlo-Hout profiteert van kampioenschap Groene Ster; Helmondse tweedeklasser naar KNVB-beker

EFC wint met 14-0 van Gestel, Nijnsel wint veertiende wedstrijd op rij en pakt titel

19 mei De spanning neemt toe. In verschillende competities kan het vandaag beslist worden. Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar: wie pakt de titel en wie degradeert? EFC heeft hekkensluiter Gestel alle hoeken van het veld laten zien. De ploeg uit Eersel wist maar liefst veertien keer te scoren en de nul te houden. FC Eindhoven AV is nog geen kampioen in de tweede klasse F, de ploeg verloor op bezoek bij RKVVO met 1-0 en heeft dus nog steeds een punt nodig. Nijnsel mag zich kampioen van de vierde klasse I noemen.