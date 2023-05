Mierlo-Hout stoomt zich klaar voor kans op historische promotie: ‘Dit is hét moment voor ons’

Mark van Doorn en Wouter van Vark van Marvilde zoeken het dicht bij huis en sluiten aan bij SBC

SBC verwelkomt volgend seizoen middenvelder Mark van Doorn (30) en verdediger Wouter van Vark (30) in de selectie. Zij komen van eersteklasser Marvilde. Beide spelers groeiden op in Veldhoven, maar wonen inmiddels in Son en Breugel. ,,Dus voor ons is SBC lekker dichtbij”, geeft Van Doorn aan.