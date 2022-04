Mifano wint bij Brandevoort en stijgt naar de tweede plaats; Zevenklapper voor Stiphout Vooruit

ASV’33 - ONDO 2-3.

ONDO speelde een uitstekende eerste helft en kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij een benutte vrije trap van Rick Rijnders, 0-1. Daarna was het de beurt aan Kas van der Heijden om de hoofdrol op de eisen, hij maakte er in de elfde minuut 0-2 en met een schitterend hakje achter het standbeen zorgde hij voor de 0-3 ruststand. In de tweede helft speelde ASV'33 beter en kwam het via Pim van de Tillaar op 1-3. ONDO kreeg daarna kansen op een vierde treffer maar deze viel niet. Jeugdspeler Tim Verbakel zorgde met de 2-3 voor een spannend slot maar ONDO hield stand.

SJVV - Stiphout Vooruit 0-7.

Met twee vingers in de neus boekte koploper Stiphout Vooruit een simpele zege op SJVV, 0-7. Bij de thee stond het al 0-5 door doelpunten van Damian Donkers (2), Stijn de Kleine, Max Tersteeg en Daan de Kleine. Dankzij doelpunten van Teun Vos en Bram Prinsen werd het uiteindelijk 0-7.

SPV - Rood-Wit’62 5-2.

De thuisploeg vloog uit de startblokken en had na vijf minuten al twee keer het net gevonden, eerst kopte Toon van Lierop raak en daarna scoorde Bram Rijnders. Via Tim Poesen kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd maar Leon Swinkels bepaalde de ruststand op 3-1. De spanning kwam weer terug in de wedstrijd door de aansluitingstreffer van Roel Merkx. Spannend werd het echter niet meer, dankzij nogmaals twee keer Swinkels werd het 5-2.

Bruheze - Milheezer Boys 1-0.

De bezoekers waren in de eerste helft oppermachtig en kregen drie goede mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar het vizier stond niet op scherp. Bruheze, dat bovenaan staat in de strijd om de tweede periode, had het ook in de tweede lastig, maar kwam via Jelmer van Herpen op voorsprong. Daarna speelde de ploeg van trainer Peter Verstappen de wedstrijd geconcentreerd uit. Als Bruheze volgende week wint van Mifano heeft het de periode binnen.

Brandevoort - Mifano 1-2.

De burentwist werd een prooi voor Mifano. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar elkaar gewaagd en kwam de thuisploeg op voorsprong toen Wouter Koolen zijn eigen doelman passeerde, 1-0. Maurice van Hoof was met een knappe vrije trap vijf minuten voor het rustsignaal dicht bij de gelijkmaker maar Mike van de Meulenhof redde knap. In de tweede helft scoorde Koolen opnieuw, nu in het juiste doel, 1-1. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen maar diep in blessuretijd schoot Luc Swinkels de winnende treffer tegen de touwen, 1-2.