Mifano wint ook van SJVV en stijgt naar de derde plek

Toch vonden de bezoekers twee gaten in de Deurnese verdediging. Met een individuele actie, recht door het centrum, verzorgde Luc Swinkels de openingstreffer voor Mifano. Van een meter of twintig krulde hij de bal over de SJVV-doelman. Wouter Koolen maakte er vervolgens 0-2 van, de bal belandde na een scrimmage voor zijn voeten. Met een bekeken schot in de hoek verdubbelde hij zo de voorsprong. Daar bleef het bij, waardoor Mifano aanhaakt bij de top.

Johnny Nooijen, trainer van SJVV, is vanzelfsprekend teleurgesteld. ,,Het was een moeilijke pot voor ons. We hebben weinig kansen weggegeven. En in de tweede helft kwamen we soms een paar keer uit onze verdedigende houding.” Dat de 0-2 net voor tijd viel vindt hij dan ook jammer. Toch merkt hij lichtpuntjes op aan de wedstrijd. Met een jeugdig team – zeven spelers zijn ook speelgerechtigd in de Onder-19 – is er genoeg om op voort te bouwen. ,,We zijn in opbouw en lekker kunnen voetballen is daarbij het belangrijkst.”