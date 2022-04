Mike de Meij jaagt met Mierlo-Hout op nacompetitieplek: ‘Ik wil altijd winnen en tracht mijn team mee te nemen in die mentaliteit’

Vorige zomer kwam Mike de Meij over van hoofdklasser RKSV Nuenen. Nog voor het einde van het seizoen 2020-2021 maakte de 24-jarige Helmonder al kennis met zijn op dat moment nog toekomstige ploeggenoten bij Mierlo-Hout bij een training. ,,Ik merkte meteen een aantal dingen bij die kennismaking: het was soms te gezellig en de winnaarsmentaliteit was wat lager dan bij Nuenen. Maar goed, het verschil was er natuurlijk en dat wist je van tevoren.”

De clubcultuur bij zijn nieuwe club Mierlo-Hout was even wennen, maar inmiddels voelt De Meij zich thuis. ,,Betrokken zijn in het positiespel en op zoek gaan naar de combinatie. Zo omschrijf ik mijn rol in de speelstijl van Mierlo-Hout”, zegt de aanvaller, die voorheen bij stadsgenoot Bruheze voetbalde. In 2016 verkaste hij naar Braakhuizen en vier jaar later volgde de overstap naar Nuenen.

Als hij op zondag speelt dan wil hij het de tegenstanders zo lastig mogelijk maken. Teamgenoot Jasper Lalisang is net als hij daarbij van belang. ,,Lali en ik zoeken elkaar gemakkelijk op. Het is fijn dat hij als nummer tien achter mij staat. Ik probeer hem vaak aan te spelen of hij mij, maar het is heus niet zo dat we altijd elkaar de bal willen geven.”

Belangrijke factor

De Meij is ook nog om een andere reden een belangrijke factor binnen de Helmondse club. ,,Altijd winnen, dat wil ik. Om dat te bereiken probeer ik elke teamgenoot mee te nemen in die mentaliteit. Niet altijd lukt dat per se, maar ik denk dat het stapsgewijs beter gaat.”

Hij noemt daarbij de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Rood-Wit Veldhoven. ,,We stonden bij rust met 2-1 achter en er moest iets gebeuren. Gelukkig wisten we een hele andere tweede helft neer te zetten en wonnen we”, vertelt de spits, die de winnende 2-3 maakte.

De thuiswedstrijd tegen Someren zondag is één van de duels die voor Mierlo-Hout cruciaal is. Die tegenstander is namelijk een directe concurrent. De Meij: ,,Het worden sowieso nog spannende weken, als ik ons resterende programma zie. Someren is ook al zo’n potje. Het belang, het behalen van de nacompetitie, speelt eveneens bij hen. Daarom denk ik dat de krachtsverhoudingen dicht bij elkaar liggen. Eerder dit seizoen werd het 1-1 en waren beide teams in evenwicht. Hopelijk maken we deze keer het verschil op de details”, zegt de aanvaller, die daarnaast met spanning en genoegen uitkijkt naar de wedstrijden tegen Oirschot Vooruit en Sparta’25.

Met zijn tien goals tot dusver dit seizoen is De Meij niet ontevreden. Toch kan het nóg beter. ,,Scoor zoveel mogelijk, dat is mijn motto als spits. Helaas ging dit seizoen niet elke bal erin. Ik hoop dat ik tenminste vijf keer extra het net weet te vinden, waardoor mijn seizoensaantal tenminste vijftien treffers is.” Als het niet lukt om zelf trefzeker te zijn, dan is er een andere manier. ,,Naast scoren probeer ik ook het team te helpen met het geven van assists.”