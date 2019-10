Mike Hovestadt wijst PSV de weg naar monsterscore op stadgenoot Tivoli

De doelpunten vielen als rijpe appelen. PSV-aanvoerder Mike Hovestadt wees zijn ploeg de weg door in zijn eentje de vier doelpunten in de eerste helft voor zijn rekening te nemen. Ruststand 0-4.

Het was de tweede keer dat Hovestadt dit seizoen vier keer in een wedstrijd scoorde. Dat lukte hem ook in het bekerduel tegen Wodan. Hovestadt over de walk-over: ,,In deze wedstrijden doe je het nooit goed. Gelukkig lopen we voor rust snel weg waardoor het na rust een stuk gemakkelijker werd.”