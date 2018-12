Missende penaltykoning, strakke vrije trap en heel veel regen

DERDE DIVISIE UNA door nipte zege in Cuijk naar plek twee op de ranglijst

18:14 Voor UNA stond in het duel met JVC Cuijk de tweede plaats op de ranglijst centraal. Concurrent Jong Volendam had een dag eerder 4-4 gelijk gespeeld tegen Quick’20 waardoor de Zeelsternaren bij winst over de Volendammers heen wipten.