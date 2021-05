‘Mister Brandevoort’ blikt terug op zijn carrière: ‘We hebben veel mooie momenten meegemaakt

Luuk van Stiphout is al jaren de onbetwiste aanvalsleider van vierdeklasser Brandevoort. Tien jaar geleden trok hij van RKPVV naar de groen-witten, hij zag hoe de vereniging uitgroeide naar de grootste in Helmond en werd met 125 treffers all-time topscoorder. Nu heeft hij besloten om te stoppen.

Je bent pas 29 jaar, waarom stop je bij Brandevoort?

De intentie was om vijf jaar bij Brandevoort te gaan voetballen en dan weer naar het vriendenteam waar ik oorspronkelijk in zat. Door het voetbal, het team en de club heb ik uiteindelijk tien jaar bij Brandevoort gevoetbald. Helaas heb ik doordeweeks na het werk steeds vaker dat ik met tegenzin naar het voetbal ga en is het plezier op trainingen minder geworden.

Hoe ben je eigenlijk bij Brandevoort terechtgekomen?

Na een jaar in een lager elftal wilde ik weer in een selectie elftal voetballen. Er voetbalden een aantal vrienden bij Brandevoort en het leek me een mooie club om te kijken of het selectie voetbal iets voor mij was. In het begin was het niveau nog niet zo hoog maar na enkele jaren kwam er steeds meer kwaliteit bij. Het werd een hecht team en we hebben heel veel mooie momenten meegemaakt.

Wat was het absolute hoogtepunt?

Zonder twijfel was dat het kampioenschap in het seizoen 2016-2017, het eerste kampioenschap in de clubgeschiedenis.

Wat was je meest memorabele wedstrijd?

In seizoen 2015-2016 speelden we een nacompetitie wedstrijd uit bij Achilles Reek, de thuiswedstrijd hadden we met 2-1 gewonnen. We begonnen dramatisch en stonden met rust met 4-0 achter. Na rust kwamen we echter terug tot 4-3 en werd het verlengen. Ik dacht de winnende te maken in de slotminuten maar helaas werd het nog 5-4. We verloren na strafschoppen en bleven nog een jaar in de 5e klasse.

Wat is je mooiste doelpunt?

Die maakte ik op 23 december 2018 thuis tegen Mifano. Het was een afstandsschot, wat hem zo mooi maakte was omdat het mijn eerste treffer was nadat ik anderhalf jaar eerder mijn voorste kruisband afscheurde. Tegen Mifano maakte ik mijn rentree en binnen de minuut scoorde ik, de ontlading toen was immens groot.