Mitchell Slegers verkast van Rood-Wit V naar Marvilde: ‘Ik wil mezelf graag nog een keertje uitdagen op een niveautje hoger’

,,Ik heb in de gesprekken met de trainers bij Rood-Wit V aangegeven dat ik voor mezelf de keuze had gemaakt om de club te gaan verlaten”, vertelt Slegers. ,,Daarna is na de wedstrijd die wij onlangs tegen Marvilde speelden het balletje gaan rollen en zijn we in gesprek gegaan. De voornaamste reden om voor Marvilde te kiezen is dat ik mezelf graag nog een keer uit wil dagen op een ‘niveautje hoger’. Nu is Marvilde natuurlijk nog niet gepromoveerd, maar ik denk dat iedereen het erover eens is dat ze een erg goede kans maken om in de eerste klasse terecht te gaan komen. De gesprekken met de trainers Frank Weijers en Ralf Manders voelden voor mij erg goed en ik denk dat mijn manier van spelen goed aansluit bij hoe Marvilde graag wil voetballen. Ook heeft het stoppen van een aantal jongens bij Rood-Wit meegespeeld in mijn afweging om naar Marvilde over te stappen.”