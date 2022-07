Mohamed Amezziane half jaar geschorst voor kniestoot in nacompetitiefinale Braakhuizen

TRANSFER Eindho­venaar Emre Bostanci maakt alsnog promotie in België met transfer naar Lille United

Hoewel aanvaller Emre Bostanci (26) in mei met Esperana Pelt in de play-offs nipt naast promotie naar de Tweede afdeling greep, is de Eindhovenaar komend seizoen toch op dat vierde niveau van de Belgische voetbalcompetitie actief. Hij verkast namelijk naar KVC Lille United. Die ploeg was afgelopen seizoen competitiegenoot van Esperanza Pelt, maar dwong via de play-offs wel promotie af.

2 juli