Mooi slot Rhode-aanvoerder Van Boerdonk: ‘Na veertien jaar vind ik het ook mooi geweest’

UNA heeft opnieuw beet en haalt doelman Bart Tinus bij OJC Rosmalen op

15 mei Nadat eerder Thomas Horsten (afkomstig van TEC) zijn jawoord aan UNA had gegeven, komt nu ook doelman Bart Tinus naar de derdedivisionist van Sportpark Zeelst. Tinus is afkomstig van OJC Rosmalen, dat momenteel ook in dezelfde klasse als UNA uitkomt.