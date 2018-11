MVC snakt naar punten: ‘Zijn als een jeugdteam weggespeeld’

Het dit seizoen toch al moeizaam presterende MVC, dat twee punten sprokkelde in zeven wedstrijden, zakte op Sportpark Espendonk door de hoeven. Een paar dagen later pakte trainer Stefan van Lanen zijn biezen. Tim Jansen neemt het stokje over. Van Mierlo: ,,Op het vertrek van Van Lanen ga ik verder niet in, maar het gevoel bij de nieuwe trainer is goed. Ik had een fijn gesprek met hem.”