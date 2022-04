Na drie jaar en drie operaties wil Rinke Pennings vooral nog plezier maken bij RPC

Drie jaar en drie operaties is Rinke Pennings (28) verder, sinds hij voor het laatst in wedstrijdverband tegen een bal trapte. Als speler van UDI’19 maakte hij, in een situatie die niets met voetbal te maken had, een ongelukkige val wat een gat in de enkel van Pennings tot gevolg had. ,,Dat is gaan ontsteken en daar heb ik eigenlijk te lang mee doorgelopen”, kijkt Pennings terug. ,,Tijdens een eerste operatie is het gewricht schoongemaakt, maar dat hielp niet.”