Na een leven met PSV leidt DBS’er Ruud van Breemen nu zijn toekomstige teamgenoten op

Bij PSV, in een lichting met huidige Oranje-internationals, leerde Ruud van Breemen (22) het balspelletje. Bij DBS oogst de middenvelder, die met de derdeklasser in topvorm hogerop wil. ,,Promotie via periode? Ik sluit het niet uit.”