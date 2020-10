Na Fins avontuur is Thomas van Heukelom weer op niveau bij Best Vooruit

,,De beleving is toch wat anders”, vindt Thomas van Heukelom over de omstandigheden waarin Best Vooruit nu zijn duels afwerkt. ,,Niet dat het invloed heeft op het spel, maar het is wel even wennen. Vooral jammer dat we niet de kantine in kunnen om een zege te vieren.” Ook moet de middenvelder zijn vaste supporters langs de lijn missen. ,,Mijn moeder Rian claimt mijn grootste fan te zijn en komt ieder thuisduel kijken. Mijn vader Tim is meestal ook bij uitwedstrijden.”