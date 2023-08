Na ietwat rommelige voorbereiding staat Gemert direct voor een serieuze test: ‘Hebben Feyenoord en ADO Den Haag wel aangehaald’

Waar Gemert twee jaar geleden nog lang meedeed om de titel in de derde divisie, moest het tijdens het vorige seizoen genoegen nemen met een elfde plaats. ,,Elk jaar dat wij in de derde divisie spelen, doen wij het gewoon goed”, zegt trainer Reinald Boeren (51). Hij vindt dat zijn ploeg het naar behoren heeft gedaan vorig seizoen, ondanks dat een aantal spelers stopte of geblesseerd raakte. ,,Alles wat tegen heeft kunnen zitten, zat ook tegen.”

Er zitten nog een hoop verbeter­pun­ten in en dingen die anders en beter kunnen Ralf Kemper, Gemert

Na een sterke tweede seizoenshelft krabbelde Gemert wat omhoog om uiteindelijk dus in de middenmoot te eindigen. Nu staat Gemert aan de vooravond van een nieuw seizoen. Dinsdag speelde de ploeg van Boeren de laatste oefenwedstrijd. Dat leverde ook meteen de enige overwinning op in de voorbereiding, want HVCH uit Heesch werd met 3-1 aan de kant gezet.

Spits Ralf Kemper (26) keerde terug van vakantie en maakte zijn rentree in de ploeg. Helemaal tevreden is Kemper echter niet over de laatste pot van de voorbereiding. ,,Er zitten nog een hoop verbeterpunten in en dingen die anders en beter kunnen”, vertelt hij. ,,Het resultaat was in ieder geval goed.”

Door vakanties moest Gemert in de voorbereiding vaak aantreden met dezelfde elf, legt Boeren uit. ,,Je wil dat eigenlijk opbouwen, maar we hebben best wel veel jongens moeten laten staan. Dat is link.”

Klaar of niet klaar, Gemert moet zondag flink aan de bak. De ploeg reist dan of naar Utrecht voor een bekerduel met een andere derdedivisionist: Kampong. Gemert heeft in het verleden met Feyenoord en ADO Den Haag mooie affiches weten af te dwingen in de KNVB-beker en volgens Kemper gaat de ploeg daar weer voor. ,,We hebben die wedstrijden ook echt met meer dan honderd procent aangehaald”, zegt hij.

Volledig scherm Dylan van Diepen begon de voorbereiding nog bij Helmond Sport, maar is nu weer teruggekeerd bij Gemert. © Pro Shots / Shane Winsser

De selectie van Gemert is ook dit jaar weer op een aantal plekken versterkt. ,,Ik denk dat de technische commissie goed heeft geanticipeerd op de jongens die zijn weggegaan”, aldus Boeren.

Blessures

De meest in het oog springende naam is aanvaller Dylan van Diepen (19), die terugkeert van Helmond Sport. Over het feit dat hij een toevoeging is aan de selectie valt niet te twisten, al plaatst zijn trainer wel een kanttekening. ,,Hij heeft in zijn totaliteit weinig minuten in het seniorenvoetbal gespeeld”, zegt Boeren. ,,Dat is wel iets wat mensen onderschatten.” Dat Van Diepen maar weinig minuten maakte, kwam mede door blessures.

Als het gaat over een doelstelling voor het seizoen blijft Kemper realistisch. ,,Als ik vanuit mezelf spreek, is de doelstelling om uit de onderste regionen weg te blijven.” Stiekem hoopt hij dat Gemert ergens nog hoge ogen kan gooien. ,,Denk aan de nacompetitie of een periodetitel”, noemt Kemper.

Op persoonlijk vlak heeft Kemper nog wel een speciaal doel. Anthony Geurts is de huidige nummer vijf op de topscorerslijst aller tijden van Gemert en Kemper zit daar niet ver meer achter. ,,Die wil ik toch wel in gaan halen”, zegt een zelfverzekerde Kemper.