Na jongensdroom keert Van Wanrooij terug op het oude nest bij Mariahout

Hij was nog maar negen jaar toen FC Den Bosch hem bij Mariahout wegplukte, maar dat vond Chiel van Wanrooij (20) helemaal niet erg. ,,Dat was echt een jongensdroom", zegt hij. Ik hoefde helemaal nergens over na te denken. Ik hoefde alleen maar te voetballen. Dat wil ieder jongetje van die leeftijd."