Na misère is Simon van de Wetering strijder in frontlinie bij Rhode

DERDE KLASSE D ZUID I Bladella en SBC spelen knotsgek duel; Eerste competitie­wed­strijd De Braak zonder doelpunten

20 september De wedstrijd tussen Bladella en SDC had iets weg van een ritje in een achtbaan. Bladella kwam eerst achter en kwam voor rust nog op voorsprong. Om vervolgens in de tweede helft de gelijkmaker te incasseren en in de absolute slotfase alsnog te winnen.