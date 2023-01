Na slechte tijden kent Bart Robberecht van De Braak weer voorspoed

Goalgetter Ivo Moerenhout terug bij Heeze na Belgisch avontuur bij Achel

Eersteklasser Heeze kan per direct weer over spits Ivo Moerenhout beschikken. Na 3,5 jaar bij het Belgische Achel te hebben gevoetbald, is de 24-jarige aanvaller teruggekeerd op sportpark Het Lambrek.

22 januari