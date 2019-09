Na tegenslag op tegenslag gaat het eindelijk weer over scoren bij Bart Sanders en Jordan Bujitu

In een iets negatiever scenario hadden Bart Sanders en Jordan Bujitu nooit meer samen in het vaandelteam van RKVVO gestaan. Het medisch dossier van de twee jonge aanvallers was in de afgelopen seizoenen uitgebreider dan het aantal minuten dat ze op het veld stonden. ,,Ik was er wel even klaar mee", geeft Sanders aan. ,,Zeker na de tweede blessure. Nu ben ik weer helemaal fit, al moeten snelheid en spierkracht nog terugkomen." Ook bij Bujitu sloeg de twijfel toe: ,,Straks kan ik nooit meer voetballen, dacht ik."