Nederlagen voor Liessel en De Braak; Handel wint van concurrent Excellent

De ploeg van trainer Wim de Roij moest zijn meerdere erkennen in Groesbeekse Boys, het werd 0-2 in Helmond. De eerste 20 minuten was er verzorgd voetbal te zien op sportpark De Braak en waren er kansen voor beide teams. Na 37 minuten maakten de bezoekers de openingstreffer en daarna werd Groesbeekse Boys in het veldspel ook beter. Doelman Luciano Sanchez hield De Braak in de race door tot drie keer toe de bal van de lijn af te halen. In de tweede helft gaf De Braak niet meer thuis en liepen de bezoekers uit naar 0-2.