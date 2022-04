Nederwetten wint alweer, DEES wint dankzij gouden wissel

DEES - SVSOS 4-1.

In de eerste helft was DEES de bovenliggende partij en kwam het na twaalf minuten op een 1-0 voorsprong. Bart Dieker zorgde voor de openingstreffer. In de tweede helft was DEES minder sterk, terwijl SVSOS steeds beter begon te spelen. Dat leidde tien minuten na de rust tot de gelijkmaker: DEES werd verrast door een bal van de zijkant die in één keer in het doel belandde. Trainer Hans Clijsen besloot te wisselen, door twee aanvallende en snelle spelers in te brengen, en met succes. Jeroen van de Velden en Floris Franssen breidden de score uit, door drie counters goed uit te spelen. Daardoor won DEES uiteindelijk met 4-1. Komende zondag gaat DEES op bezoek bij Knegselse Boys.

Nederwetten - Terlo 3-2.

Terlo kwam via Mike van Gestel op een 0-1 voorsprong. Een uitgespeelde aanval werd beheerst binnengeschoten. Na een peptalk in de rust van Nederwetten-coach Henri Maas kwam de thuisploeg beter voor de dag. In de 47ste minuut scoorde Radi Zaheiriv de gelijkmaker. Terlo kwam vervolgens weer op voorsprong, nadat Danny Smolders met een mooie lob de doelman kansloos liet. Ben van der Bruggen zorgde vervolgens voor de 2-2, en kort voor tijd scoorde Christiaan Baaten - teruggekeerd na een lange afwezigheid - de winnende treffer voor Nederwetten, met een schot in de korte hoek.

DOSKO’32 - EDN'56 1-3.

DOSKO'32 speelde een goede eerste helft en kwam al na vijf minuten op voorsprong via Jur Beerens. In de tweede helft viel Harm Jansen, controlerende middenvelder en belangrijk op het veld, uit. Zijn schouder raakte uit de kom, waarna de organisatie weg was bij de thuisploeg. EDN'56 won uiteindelijk verdiend, na drie uitgespeelde doelpunten. ,,De aanval van EDN’56 was een constante plaag voor onze verdediging”, zei DOSKO-trainer Joris Tuns na afloop. DOSKO’32, nummer zes op de ranglijst, speelt volgende zondag de belangrijke wedstrijd tegen nummer vier Ollandia.

Ollandia - Knegselse Boys 1-1.

,,Een terechte uitslag in een weinig hoogstaande wedstrijd.” Trainer van Ollandia, Mayk van Driel, is reëel. Maar toch zat er meer in volgens hem. ,,We hebben een paar 100% kansen gemist. Een-op-een kansen met de keeper, met alle tijd en ruimte... die gaan er dan niet in. Het voelt dus wel als twee verliespunten.” In de 44ste minuut zorgden broers Stefan Erven en Robert Erven voor de openingstreffer aan de zijde van Ollandia. Stefan schoot een voorzet van Robert hoog in het dak van het doel. Uiteindelijk zorgde Knegselse Boys nog voor de 1-1.