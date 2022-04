Nederwetten wint overtuigend van Netersel; Doelman Tom van Mol blinkt uit in 0-1 overwinning DEES

VIJFDE KLASSE C ZUID IDoor de overtuigende zege op nummer twee Netersel is Nederwetten van de laatste plaats af. Doelman Tom van Mol trok met goede reddingen de 1-0 overwinning van DEES over de streep.

Netersel - Nederwetten 1-4.

De personele problemen van Nederwetten nemen af en het elftal van trainer Henri Maas is in goede vorm. En dat heeft ook Netersel ondervonden. Netersel startte nog sterk, maar al na acht minuten kwam Nederwetten op voorsprong. Radi Zaheiriv zorgde met een bekeken volley voor de openingstreffer. Netersel voerde de druk op, maar via Dennis van Es - al weken in vorm - kwam Nederwetten op 0-2. Even later zorgde Ben van der Bruggen voor de 0-3. Na de rust kreeg Netersel wederom grote kansen, maar het had pech in de afronding. In de 70ste minuut zette Tim Bunthof, invaller nadat hij zich had verslapen, met een vrije trap Willem van Rooij voor het doel. Hij zette de wedstrijd op het slot door de 0-4 binnen te koppen. Eén minuut voor tijd scoorde Netersel de eretreffer.

Terlo - Ollandia 0-1.

Ollandia heeft met 0-1 gewonnen van Terlo en houdt daarmee de tweede plek in zicht. Het kreeg genoeg kansen, maar was niet effectief. Zo werd onder andere een penalty gemist, en vielen grote kansen net niet de goede kant op voor de bezoekers. Remco Voets zorgde met een afstandsschot voor de enige treffer. ,,Een degelijke overwinning”, zegt trainer Mayk van Driel.

Knegselse Boys - Dosko’32 0-1.

DOSKO'32 heeft in een weinig enerverend duel met 0-1 gewonnen van Knegselse Boys. De wedstrijd bood kansen voor beide ploegen, maar alleen de bezoekers konden een van de kansen verzilveren. Niek Luijten scoort een de 50ste minuut de enige treffer van middag. Door de overwinning houdt de ploeg uit Duizel aansluiting met de top, met twee punten achterstand op nummer drie Ollandia.

EDN’56 - DEES 0-1.

,,De goede moed is beloond.” DEES-trainer Hans Clijsen is tevreden over de overwinning op koploper EDN’56. In een gelijkwaardige eerste helft kwam DEES op voorsprong door Youp van de Ven. EDN’56 speelde het daarna vaker op de lange bal, maar DEES verweerde zich goed. Doelman Tom van Mol speelde een uitstekende wedstrijd was daarmee belangrijk voor zijn ploeg.

Irene - De Bocht’80 2-2.

De Bocht’80 begon sterk aan de wedstrijd. Het kreeg een paar goede kansen op de openingstreffer, maar deze werden niet benut. In de 18de minuut was het eindelijk raak: een inzet van Mark de Wit werd gekeerd door de keeper, en Maarten Verheijden was alert genoeg om de rebound binnen te schieten. De Bocht’80 zette aan, maar na een goede periode scoorde Irene toch twee keer kort achter elkaar, waardoor de ruststand 2-1 was. Na rust kregen de Oirschottenaren weer genoeg kansen op de gelijkmaker, en in de 77ste minuut scoorde uitblinker Simon Hendriks de 2-2 met een hard schot in de verre hoek.

SVSOS - Casteren 3-1.

Casteren heeft voor de zesde wedstrijd op rij niet gewonnen. De ploeg kampt al een lange tijd met personele problemen en dat heeft het team ook vandaag weer de kop gekost. Uit bij SVSOS werd het 3-1. ,,Mijn jongens werken keihard, maar met personele problemen is het altijd vallen en opstaan”, zegt trainer Geert Voets. Na een 3-0 achterstand zette Willem van Rijthoven Casteren nog wel op 3-1. Het was zoeken naar de aansluitingstreffer, maar die viel niet meer. Casteren vervolgt de competitie komende donderdag tegen nummer twee Netersel.