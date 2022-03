Nederwetten wint voor de tweede keer dit seizoen, Netersel verspeelt punten bij DEES

Netersel - DEES 1-1.

,,Een terecht gelijkspel na een leuke wedstrijd waarin we aan elkaar gewaagd waren”, zegt DEES-trainer Hans Clijsen daarover. Zijn team kwam op een 0-1 voorsprong nadat Ruud Moeskops de bal binnenkopte. Direct na rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via een counter. Netersel ging met een paar spelers richting het doel van DEES en Daan Smets zorgde voor de 1-1. Na de gelijkmaker kregen beide ploegen kansen op de voorsprong, maar ze lieten het na deze te benutten. De wedstrijd eindigde dan ook in een gelijkspel.

EDN’56 - Ollandia 2-1.

Een wedstrijd die in de laatste paar minuten gewonnen wordt door de koploper: het zijn de wedstrijden die een kampioen aan het eind van het seizoen vaak typeren. Zo ook vandaag. Ollandia, derde op de ranglijst, verloor nipt van koploper EDN’56. ,,We knokten voor de punten, dus het is zuur dat we net verliezen.” Mayk van Driel, trainer van Ollandia, is eerlijk. ,,Ze hebben ook de beste ploeg van de competitie.” En dat mocht zijn Ollandia het eerste half uur ondervinden. Het werd volledig weggespeeld door de nummer één, maar het ontbrak aan effectiviteit. Uit het niets kwam Ollandia vervolgens op een 0-1 voorsprong. Robert Erven trof, tegen de verhoudingen in, doel met een afstandsschot. Nog voor rust spoelde EDN’56 die achterstand weg. De tweede helft ging gelijkwaardiger op en Ollandia geloofde dat er een punt te behalen was. Toch scoorde EDN’56 in de laatste paar minuten de winnende treffer, na een lange inworp. Jammer maar terecht, volgens Van Driel. ,,Je ziet dat ze fit zijn en dat ze tot de laatste minuut doorgaan. Ondanks dat het punt er voor ons in zat, hebben ze verdiend gewonnen.”

Irene - DOSKO’32 4-2.

DOSKO’32 heeft met 4-2 verloren bij Irene. Het elftal van trainer Joris Tuns begon goed aan de wedstrijd, maar halverwege de eerste helft scoorde Irene de openingstreffer. Een moeilijke periode brak aan voor de club uit Duizel, maar het beperkte de schade in de eerste helft tot één tegendoelpunt. Na rust kwam DOSKO’32 beter voor de dag en zorgde Jody van Woerkum voor de gelijkmaker. Hij kopte een corner achter de doelman van Irene. De opmaat naar meer bleek het niet. DOSKO’32 beleefde vijftien minuten lang een slechte periode. Dat werd afgestraft door de thuisploeg, die in die tijd drie doelpunten maakten. Jur Beerens scoorde in blessuretijd nog wel de 4-2, maar meer zat er niet in. Door het verlies blijft DOSKO’32 op de vijfde plaats staan. Het hoopt volgende week tegen nummer twee Netersel een beter resultaat te behalen.

SVSOS - De Bocht’80 1-4.

De Bocht’80 heeft met 1-4 gewonnen bij SVSOS. Door de overwinning overstijgt het Terlo en staat het nu op de negende plek. Daarmee verschaft de ploeg van trainer Suat Tasci zichzelf enige ademruimte onderaan de competitie. Al na 45 seconden kwam De Bocht’80 op achterstand, na geblunder in de verdediging. De Oirschottenaren stelde gauw orde op zaken en begonnen beter te voetballen. Een paar grote kansen werden gemist, maar vlak voor rust was daar dan toch de beloning voor het betere spel. Thijs van Dongen schoot de gelijkmaker knap binnen: 1-1. Direct na rust was het wederom onrustig in de verdediging, maar de paal voorkwam een nieuwe achterstand. In de 55ste minuut werd een goede aanval afgemaakt door Thijs van Dongen, die zijn teamgenoten liet juichen met zijn tweede van de middag. Vier minuten voor tijd maakte Mark de Wit er 1-3 van, met een bekeken schot in de bovenhoek. Iets voor het eindsignaal vergrootte Thijs van Dongen met zijn derde treffer de voorsprong tot 1-4.

LSV - Nederwetten 1-2.

Zo komt er een einde aan de negatieve reeks van de ploeg, die elf wedstrijden duurde. Nederwetten heeft nu evenveel punten als LSV, dat voorlaatste staat. Het hoopt nu vooruit te kunnen kijken en de laatste plaats te verlaten. Nederwetten had voorafgaand, zoals wel vaker dit seizoen, met personele problemen te maken. Spelers van het tweede, derde en vierde elftal sloten aan in Lennisheuvel om die problemen te verhelpen. Na een half uur kwam Nederwetten op voorsprong, toen een schot – na enige chaos – voor Tim Bunthof belandde. Hij tikte de bal beheerst over de doellijn: 0-1. Coach Henri Maas zag vervolgens een opportunistisch voetballend LSV. Voor veel gevaar zorgde dat niet. Beide ploegen kregen kansen over en weer, maar meer doelpunten kwamen daar niet uit voort. Maar waar de doelpunten uitbleven, waren overtredingen wel orde van de dag. Maas: ,,LSV had een agressieve speelstijl.” In de 75ste minuut scoorde de thuisploeg de gelijkmaker, via een vrije trap. De bal kwam diagonaal in de hoek terecht, en was niet te houden voor de Nederwetten-doelman. Beide ploegen lieten het daarna na om de volgende treffer te maken, totdat Nederwetten in extremis nog een vrije trap kreeg. Er leek niks aan de hand bij het nemen van die vrije trap, maar een verdediger van LSV beging een onnodige overtreding in het eigen penaltygebied. De bal ging op de stip en Bram de Jonghe benutte het buitenkansje, waarmee hij zijn teamgenoten liet juichen: 1-2. ,,Een verdiende overwinning en we kunnen nu weer naar boven kijken”, vat Maas samen. Hij en zijn elftal krijgen daar volgende zondag de kans voor. SVSOS, dat twee plekken hoger staat, is dan de tegenstander.