Nederwetten wint voor derde keer op rij; Netersel lijdt duur puntenverlies bij DOSKO’32

De Bocht’80 - EDN’56 1-3.

De Bocht’80 heeft met 1-3 verloren van koploper EDN’56. De Oirschottenaren lieten zich in de eerste helft niet overrompelen door de bezoekers uit Haghorst, maar toch opende EDN’56 de score. Luuk van Doormaal zorgde in de 33ste minuut voor de openingstreffer. Even voor rust kwam De Bocht’80 verdiend op gelijke hoogte door een doelpunt van Yener Kilic. Maar nog voor het rustsignaal klonk, kwam EDN’56 wederom op voorsprong. Ditmaal scoorde Coen van Oirschot namens de bezoekers. In de tweede helft was EDN’56 de bovenliggende partij en nadat het ook nog een penalty kreeg was de wedstrijd gespeeld. Coen van Oirschot benutte de strafschop en scoorde daarmee zijn 250ste doelpunt. EDN’56 doet met de overwinning goede zaken in de strijd om de titel. Directe concurrent Netersel verloor namelijk met 2-0 van DOSKO'32.

DEES - Terlo 2-0.

DEES zet de goede reeks voort en blijft voor de tiende keer op rij ongeslagen. Ook Terlo moest eraan geloven: 2-0. ,,Het was een eenzijdige wedstrijd”, vindt DEES-coach Hans Clijsen. ,,Ze probeerden het wel, maar konden er niet doorheen komen.” Na twintig minuten kwam zijn elftal op voorsprong door een doelpunt van Tijn Loeffen. Even later verdubbelde Mitchell Toorop de score uit een penalty. Na rust vielen er geen doelpunten meer. ,,We hebben de wedstrijd gewoon uitgevoetbald en zetten onze goede reeks voort.” Hans Schoenmakers, trainer van Terlo, bevestigt het door Clijsen geschetste wedstrijdbeeld. ,,We zijn van de roze wolk af en haalden ons niveau niet. DEES was goed vandaag.” Volgende week gaat DEES op bezoek bij koploper EDN’56.

Nederwetten - SVSOS 3-1.

Nederwetten begon fel aan de wedstrijd en opende al na twee minuten de score. Victor Taglieber, voor deze wedstrijd overgeheveld uit het derde elftal, scoorde van dichtbij via de onderkant van de lat. Nederwetten kreeg nog een penalty om de voorsprong te verdubbelen, maar de strafschop werd gemist. Omdat SVSOS hoger op de ranglijst staat dan Nederwetten, bleef de thuisploeg defensief ingesteld. Dat lukte, waardoor de ruststand 1-0 was. Na de pauze werd SVSOS aanvallend sterker en scoorde het de gelijkmaker: een voorzet vanaf rechts werd binnengeschoten. Het spel ging vervolgens op en neer, en in de 80ste minuut scoorde Victor Taglieber opnieuw. Een schot van afstand werd gelost door de doelman van SVSOS en Taglieber was het meest alert. Even later werd spits Dennis van Es neergehaald in het penaltygebied, waardoor Nederwetten voor de tweede keer vanaf elf meter kon aanleggen. Trainer Henri Maas besloot doelman Jordy van den Boogaard naar voren te sturen voor de penalty, en met succes. De goalie schoot mooi in de bovenhoek raak. Komende zondag speelt Nederwetten tegen nummer twee Netersel.

DOSKO’32 - Netersel 2-0.

DOSKO’32 heeft met 2-0 gewonnen van nummer twee Netersel. Al na twee minuten kwam het op voorsprong, nadat Lucas Stofmeel – normaal gesproken speler van het tweede – binnenschoot. ,,Hij doet het goed in trainingen en liet zien dat hij een basisplaats verdiende”, zegt trainer Joris Tuns. Netersel miste verschillende kansen op de gelijkmaker, en vlak voor rust zorgde Jur Beerens met een afstandsschot voor de 2-0. Netersel kreeg in de tweede helft nog een penalty, maar de bal belandde via de doelman op de paal. DOSKO’32 kreeg nog verschillende kansen op de 3-0, maar wist ze niet te verzilveren.

Ollandia - LSV 0-0.

,,Een zeer matige wedstrijd waarbij we ons niveau zeker niet gehaald hebben.” De reactie van Ollandia-trainer Mayk van Driel spreekt boekdelen. In een weinig enerverend duel kreeg Ollandia de meeste kansen op de overwinning, maar het ontbrak aan effectiviteit. Bij de grootste kans van de wedstrijd stond de paal in de weg. ,,Ze hebben erg compact verdedigd, wij konden daar niet doorheen komen”, zegt Van Driel. Ook bij LSV was de effectiviteit niet aanwezig, waardoor we wedstrijd in een 0-0 gelijkspel eindigde. Ollandia vervolgt de competitie volgende zondag met een wedstrijd tegen nummer negen Terlo.

Casteren - Knegselse Boys 1-1.

Casteren en Knegselse Boys hebben met 1-1 gelijkgespeeld. Na 12 minuten opende Niels Reijnders de score voor Knegsel. Hij trof doel door een lage vrije trap achter zijn standbeen in het doel te werken. Casteren herpakte zich en kreeg een aantal goede kansen, maar doelman Robin van Bree bleek vaak een sta-in-de-weg. Toch kwam Casteren direct na rust verdiend op gelijke hoogte: een voorzet van Jacco van Doormalen werd geschampt door Girt van der Looij, waarna Wouter Hendrikx binnenkopte. Het restant van de wedstrijd was beweeglijk, met kansen aan beide kanten, maar beide ploegen kwamen niet verder dan 1-1.