Neerkandia tweede na doelpuntenfestijn; Maarheeze eindigt ook als runner-up

4D (Zuid 2)

Maarheeze - Roggel 1-0. Met de minimale zege op Roggel is Maarheeze definitief als tweede geëindigd. De thuisploeg moest winnen om deze positie te behouden en zodoende een ronde van de nacompetitie over te kunnen slaan. In een niet heel enerverende wedstrijd, was één goal dan ook genoeg. In de 21ste minuut kopte Joost Claassen zijn team op voorsprong, die in het restant niet meer werd weggegeven.