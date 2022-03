Netersel behoudt koppositie na doelpuntrijk duel, Casteren verliest terecht met 4-0

VIJFDE KLASSE C ZUID IIn een wedstrijd met acht doelpunten kwam Netersel bovendrijven als winnaar. Casteren had weinig kans tegen Irene.

LSV - Dosko’32 1-4.

DOSKO’32 heeft met 1-4 gewonnen bij LSV. In Lennisheuvel zag trainer Joris Tuns zijn ploeg verdiend winnen. Al na tien minuten scoorde Niek Luijten de 1-0, na een verdedigingsfout van LSV. Een scrimmage voor de goal zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker, waardoor de ploegen met een 1-1 tussenstand de rust in gingen. Na het inbrengen van twee nieuwe krachten kwam DOSKO’32 opnieuw op voorsprong. Wederom scoorde Niek Luijten, zijn tweede van de middag. Met nog twintig minuten te spelen kreeg de uitploeg een uitgelezen kans om de score verder uit te breiden, nadat LSV een overtreding beging in het eigen strafschopgebied. Thijs Berendsen benutte de kans en maakte er 1-3 van. Na een rode kaart voor LSV was het slotakkoord voor Luc Diderich, die tien minuten voor tijd de eindstand op 1-4 bepaalde door de bal beheerst binnen te koppen.

Netersel - SVSOS 5-3.

Netersel heeft goede zaken gedaan in de titelstrijd. In een doelpuntrijk duel was de koploper te sterk voor SVSOS: 5-3. Het vijftal doelpunten werd gescoord door Roel Michiels, Daan Smets (twee keer), Martijn Michiels en Rik Horrevorts. Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen nummer elf De Bocht’80.

Terlo - De Bocht’80 2-0.

Terlo heeft met 2-0 gewonnen van De Bocht’80. Op een slecht veld zagen de trainers van beide ploegen weinig grote kansen. Een 0-0 ruststand was daarom een goede weerspiegeling van de wedstrijd tot dan toe. In de tweede helft veranderden de verhoudingen: Terlo zette aan en dat leidde tien minuten na rust tot de 1-0, gescoord door Sebastiaan Kromwijk na matig verdedigend werk van De Bocht’80. Weer tien minuten later was het Krijn Kuijken die voor de eindstand zorgde, 2-0. Terlo-trainer Hans Schoenmakers is tevreden: ,,Een sportieve wedstrijd waarmee we een paar plekken stijgen op de ranglijst.”

Knegselse Boys - Ollandia 0-2.

Ollandia heeft met 0-2 gewonnen van Knegselse Boys. Al in de tweede minuut opende Robert Erven de score, nadat hij zijn voorzet in het doel zag belanden. Kort voor rust breidde Rob van der Heijden de score uit, 0-2. Trainer Mayk van Driel is tevreden: ,,Een zakelijke overwinning. Het voetbal was niet aantrekkelijk, maar we hebben ze weinig laten afdwingen.” Door de overwinning klimt Ollandia naar de vierde plek, met zeventien punten. Komende week wacht een wedstrijd tegen hekkensluiter Nederwetten.

EDN’56 - Nederwetten 3-1.

Nederwetten heeft met 3-1 verloren bij EDN’56. De ploeg van trainer Henri Maas, die gehavend aan de aftrap begon, blijft daarom op één zege uit elf wedstrijden steken. Maas zag zijn ploeg redelijk spelen tegen het team uit Haghorst, waar het verdedigend prima in elkaar stak. Toch kwam Nederwetten al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Daar bleef het bij in de eerste helft, waarna EDN’56 kort na rust de voorsprong verder uitbreidde naar 2-0. Een minuut later was daar echter al de aansluitingstreffer, nadat Dennis van Es op aangeven van broer Robbert knap door de as van het veld ontsnapte aan de spelers van EDN’56. Door een onhandige overtreding van Nederwetten werd die aansluitingstreffer tenietgedaan. Een vrije trap van twintig meter vloog vijf minuten voor tijd de kruising in. Maas: ,,We hadden niet verwacht om punten te behalen, maar ondanks het verlies hebben we redelijk gespeeld.” Nederwetten vervolgt de competitie komende zondag met een uitwedstrijd tegen Ollandia.

Irene - Casteren 4-0.

Casteren heeft een pijnlijke nederlaag geleden bij Irene. Het werd 4-0 voor de ploeg uit Gemonde. In een competitie waar de nummers vier en acht door maar drie punten gescheiden worden, zijn alle punten belangrijk voor de middenmoters. Dat is ook waar Casteren zich bevindt: een vijfde plaats met zeventien punten. De ploeg van trainer Geert Voets heeft daar geen extra punten bij kunnen schrijven. ,,Mijn jongens hebben er hard voor gewerkt, maar Irene was vandaag gewoon beter.” Hij trof een gretige tegenstander aan, die vol voor de punten ging. Dat leidde tot doelpunten in de 36ste en 45ste minuut. Kort daarna kreeg Casteren een goede kans om terug in de wedstrijd te komen, maar een schot vloog rakelings naast. Vlak na de aftrap voor de tweede helft kwam Irene tot 3-0. Het restant van de wedstrijd helft bleef rustig, totdat Irene vlak voor tijd onverwachts de 4-0 scoorde. De doelman van Casteren kreeg een terugspeelbal niet onder controle, waarmee hij de eindstand onbedoeld op 4-0 bepaalde.