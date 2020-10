Netersel-middenvelder Michiels koestert ieder moment: ‘Ik houd te veel van het spelletje’

Derde klasse D zuid 1 Budel in extremis voorbij Gestel, De Braak hard onderuit tegen PSV

27 september Gestel - Budel werd in de absoluute slotfase beslist in het voordeel van de bezoekers. PSV is met 0-5 veel te sterk voor De Braak. Unitas wint gemakkelijk met 2-0 van DBS