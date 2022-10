Nick Meeuwissen (Unitas’59) en Stijn Wouters (Bladella) hattrickhelden van 3D

EERSTE KLASSE B Koploper Best Vooruit wint ook derde duel; gelijkspel bij Geldrop tegen Marvilde; pak slaag voor Heeze

Koploper Best Vooruit is na drie speelronden nog foutloos in de de eerste klasse B. De ploeg won in Den Haag met 2-3 bij TAC'90. Het eerste competitieduel ooit tussen Geldrop en Marvilde eindigde in 2-2. De nog puntloze hekkensluiter Heeze beloofde een offday bij Kruisland en verloor met 8-1.

9 oktober