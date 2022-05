Nick van Oorschot ruilt Nuenen na pechjaar in voor Nieuw Woensel: ‘Komend seizoen weer fit worden en wedstrijden spelen’

Op 2 juli 2021 maakte Van Oorschot zijn opwachting in de oefenwedstrijd van hoofdklasser Nuenen tegen de profs van FC Eindhoven en maakte toen in de 79ste minuut de 2-2, wat ook de eindstand was. Later in de voorbereiding scheurde Van Oorschot zijn voorste kruisband af, waardoor hij niet meer aan spelen toekwam.