Nieuw Woensel schiet uit de startblokken

VIJFDE KLASSE C & E (ZUID 2)Nieuw Woensel boekte een monsterzege in de eerste wedstrijd van het seizoen. Fiducia wist ook de eerste wedstrijd winnend af te sluiten.

5C Zuid 2

Tongelre - Sterksel 6-0.

De mannen van Tongelre hebben de seizoensopener met overtuiging gewonnen van Sterksel. Na een kwartier spelen opende Mohamed Zouaa de score. De tweede van de middag viel kort voor rust, toen Gerard van de Ven de bal binnenschoot. Het venijn van deze wedstrijd zat hem echter in de staart. De thuisploeg scoorde in het laatste kwartier nog viermaal. Gerard van de Ven maakte de 3-0 en 4-0. Boubiu Gansiry Dioum tekende voor de vijfde waarna Diallo Boubacar de eindstand op 6-0 bepaalde.

Olympia Boys - Leveroy 3-0.

Olympia Boys is het seizoen met drie punten begonnen. De ploeg uit Ommel speelde tegen een verslapt Leveroy, dat met een aantal blessures te maken had. In de eerste helft kwam de thuisploeg twee keer tot scoren. Bij beide goals was Brent Vulders de doelpuntenmaker. Na de rust was het tempo lager, en werd er tot laat in de wedstrijd niet meer gescoord. Tien minuten voor het einde kreeg Olympia Boys een penalty waarvoor Brent Vulders mocht aantreden. Hij trof doel en bepaalde daarmee de eindstand.

Altweerterheide - Nieuw Woensel 1-9.

Een monsterscore voor Nieuw Woensel. Jens van Mil zette de toon in de eerste helft door de eerste drie doelpunten zelf te maken. De vierde goal was de verdienste van Stan Meerlo, die met zijn doelpunt de ruststand bepaalde. Na rust deelde Altweerterheide een klein tikje uit, maar dat mocht de pret niet drukken. Kevin Bouwens scoorde de 1-5. Het zesde en het zevende doelpunt werden gemaakte door Louange Kinsungila. Jens van Mil scoorde zijn vierde goal van de dag, 1-8, waarna Max Brockbernd de eindstand bepaalde: 1-9.

RKSSV - SVSH 1-3.

SVSH heeft drie punten mee naar huis genomen vanuit Limburg. De ploeg uit Someren-Heide begon de wedstrijd sterk door combinatievoetbal te gaan spelen. Dat leidde al snel tot kansen en halverwege de eerste helft opende Dennis Kampers de score uit een corner. Kort daarna werd er een speler van SVSH net buiten de 16 onderuit gehaald, waarna Kampers de vrije trap binnenschoot. Niet veel later tikte Bram van Mierlo de derde goal al binnen. RKSVV deed voor rust nog wel iets terug, maar wist in de tweede helft verder niets meer te doen.

RKSVN - Rood-Wit’67 2-2.

In de eerste helft had Rood-Wit’67 het lastig met RKSVN. De thuisploeg scoorde een kwartier voor rust de 1-0 en 2-0 kort achter elkaar. Na in de rust wat jeugd te hebben ingebracht, ging het ook lopen voor de ploeg van Ivo Bernaerts. Tien minuten na rust schoot Jordi van Leeuwen de aansluitingstreffer binnen. In de 82e minuut trok Tom Ras de stand gelijk. Daarna kon het beide kanten op, maar de wedstrijd bleef na 90 minuten steken op een gelijkspel.

5E Zuid 2

Keldonk - Elsendorp 1-1.

Elsendorp is in het eerste competitieduel van het seizoen op gelijkspel blijven steken. Coach Mari van den Haterd noemt de uitslag terecht, maar gaf toe het vooral in de slotfase lastig te hebben gehad met Keldonk. Nadat Bruno Ribeiro tien minuten na rust de score had geopend, stond Elsendorp in de laatste twintig minuten met de rug tegen de muur. Tien minuten voor tijd kwam Keldonk tot scoren en bepaalde daarmee de eindstand op 1-1.

VCO - Fiducia 1-3.

Fiducia is het seizoen eindelijk weer eens begonnen met drie punten. Op bezoek bij VCO kwam de ploeg eerst op achterstand na een kopbal. Daarna domineerde Fiducia het veldspel. Voor rust kreeg de ploeg uit De Rips een tal aan kansen, waarvan er drie ingingen. Pieter Ploegmakers trok de stand gelijk. Merijn Vereggen zette vervolgens zijn ploeg op voorsprong en Nicky Raaijmakers schoot de 1-3 binnen. Na de rust bleef Fiducia kansen creëren, maar de ploeg kwam niet meer tot scoren.