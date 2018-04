Nieuwe Gemert-trainer Boeren en Helmonder Kreekels genomineerd voor Rinus Michels-award

Reinald Boeren is genomineerd voor een prestigieuze Rinus Michels-award. De oefenmeester die volgend jaar aan de slag gaat bij Gemert maakt kans op de titel 'Amateurtrainer van het jaar'. ,,Dit is een mooie erkenning." Ook Helmonder Bertrand Kreekels is genomineerd.

Boeren bracht zijn huidige ploeg, Rood-Wit, in drie seizoenen van de derde naar de eerste klasse en strijdt daarin meteen mee voor promotie. Hij is, vanzelfsprekend, blij met de nominatie. ,,Het is heel bijzonder en een mooie erkenning voor het werk van de laatste jaren. Ik heb als trainer best wat succes gehad, maar daarin ben je ook van iedereen om je heen afhankelijk. Nu we als promovendus in de eerste klasse direct meedraaien om een plaats in de nacompetitie, ben ik onder het vergrootglas gekomen."

Quote Ik ben onder een vergroot­glas gekomen. Reinald Boeren.

Rood-Wit heeft zich in de eerste klasse direct geruisloos opgewerkt tot een serieuze uitdager voor de bovenste plaatsen. Mede daardoor is de oefenmeester op de radar gekomen. ,,Dit is uitzonderlijk. We zijn begonnen in de derde klasse en draaien nu op dit niveau mee. Dat doen we echt met z'n allen. De kracht van Rood-Wit is het collectief, en dat is echt bijzonder sterk."

Kreekels

Naast Boeren is ook Bertran Kreekels genomineerd. De Helmonder is momenteel eindverantwoordelijke bij Oss'20. Zijn debuutseizoen verloopt perfect en de hoofdklasser stevent af op de titel.

Organisatie

De organisatie van de award-uitreiking zegt over Boeren op de website: ,,Reinald is al 4 jaar werkzaam bij Rood-Wit en is 2 keer kampioen geworden met bijna hetzelfde team. Hij hanteert verschillende systemen maar de principes blijven hetzelfde. Uitgangspunt is altijd dat hij kijkt en analyseert waar liggen de sterktes/zwaktes eigen team en tegenpartij. Bij Rood-Wit spelen 8 zelfopgeleide spelers. Ook bij zijn vorige club (RKVV Roosendaal) hebben veel jeugdspelers de stap naar het eerste elftal gemaakt. Hij is dan ook erg actief met het technisch jeugdplan. Reinald is sociaal, reageert open en direct en is door zijn werk in achterstandswijken heel goed in de omgang met mondige spelers. Daarnaast geeft hij voetballessen aan 4-7 jarigen, walking football, naschools voetbal en meisjesvoetbal en zijn slogan is: ‘we doen het samen’."