Nieuwe voorzitter voor UNA: ‘Ik ga mijn belofte inlossen om meer tijd met mijn vrouw door te brengen’

Een professionele aanpak met behoud van gezelligheid

De Zeelsterse club kende tijdens zijn leiderschap veel successen. Een solide basis lag eraan ten grondslag. Smetsers over zijn manier van besturen: ,,Een professionele aanpak met behoud van gezelligheid en recreatief naast prestatief voetbal. Let wel, ik heb het niet alleen gedaan maar met alle vrijwilligers die de club kent.”

Tegelijk ook het sportieve dieptepunt toen we in de allerlaat­ste wedstrijd thuis tegen HHC Hardenberg in blessure­tijd werden veroor­deeld tot het spelen van de nacompeti­tie. Met degradatie als gevolg

Zijn absolute hoogtepunt waren de 34 duels in de tweede divisie (2016-2017). Het gaf hem daarnaast een dubbel gevoel. ,,Tegelijk ook het sportieve dieptepunt toen we in de allerlaatste wedstrijd thuis tegen HHC Hardenberg in blessuretijd werden veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Met degradatie als gevolg.” Smetsers: ,,Twee keer zijn we als tweede geëindigd in de topklasse van de zondagamateurs en niet te vergeten een tweede plaats op de ranglijst van beste amateurvereniging van Nederland. Een compliment aan de hele club.”